يستعد لإجراء تغيير جذري.. ماذا سيفعل "ترامب" إذا فاز بالانتخابات؟

وتخطط إدارة "ترامب" لاستخدام الأموال العسكرية لبناء "مرافق احتجاز ضخمة" لاحتجاز المهاجرين أثناء النظر في قضايا ترحيلهم، ويعتزم إحياء اتفاقيات "البلد الثالث الآمن" مع دول أمريكا الوسطى وتوسيعها إلى إفريقيا وأماكن أخرى، والهدف هو إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى، ويعتزم تعليق برنامج اللاجئين في البلاد وحظر الزوار مرة أخرى من الدول ذات الأغلبية المسلمة في المقام الأول، وإعادة إصدار نسخة من حظر السفر الذي ألغاه "بايدن" في عام 2021، وستعلن إدارته أن الأطفال المولودين لآباء مهاجرين غير شرعيين لا يحق لهم الحصول على الجنسية، والتوقف عن إصدار وثائق مثل بطاقات الضمان الاجتماعي وجوازات السفر لهم.