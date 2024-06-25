كينيا تنزلق إلى الفوضى.. متظاهرون يقتحمون البرلمان واحتجاجات في عدة مدن

وفاز "روتو" في الانتخابات قبل ما يقرب من عامين على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنّه كان محاصرًا بين المطالب المتنافسة للمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ الحكومة على خفض العجز للحصول على مزيد من التمويل، والسكان الذين يعانون من ضغوط شديدة.