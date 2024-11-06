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الحزب الجمهوري يفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي
فاز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 51 مقعدًا؛ وذلك مع ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
ويمنح هذا الفوز بالمجلس الذي يضم 100 سيناتور، الحزب الجمهوري مركز قوة رئيسيًّا في واشنطن ودورًا مهمًّا في تأكيد تعيين أعضاء حكومة الرئيس المقبل؛ فضلًا عن تأكيد تعيين أي قاضٍ في المحكمة العليا إذا حدث شغور في مناصب القضاة.
كما حقق الجمهوريون -حتى الآن- الفوز بـ181 مقعدًا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه حاليًا ويترأسه الجمهوري مايك جونسون؛ بينما فاز الديمقراطيون بـ151 مقعدًا.