الحزب الجمهوري يفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي

ويمنح هذا الفوز بالمجلس الذي يضم 100 سيناتور، الحزب الجمهوري مركز قوة رئيسيًّا في واشنطن ودورًا مهمًّا في تأكيد تعيين أعضاء حكومة الرئيس المقبل؛ فضلًا عن تأكيد تعيين أي قاضٍ في المحكمة العليا إذا حدث شغور في مناصب القضاة.