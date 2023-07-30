"إيكواس" تعلق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر

قالت "إيكواس" إنها علقت كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر، ودعت للإفراج الفوري عن رئيس النيجر وإعادته لمنصبه.
وفرضت دول غرب أفريقيا حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين عن الانقلاب في النيجر، كما جمدت أصول النيجر لديها على خلفية الانقلاب .
فيما قام متظاهرون بمهاجمة السفارة الفرنسية في النيجر وأضرموا النيران بمحيطها، وقال الجيش النيجَري إنه حاول منع المتظاهرين من اقتحام السفارة الفرنسية في نيامي .
وردت فرنسا بقوة على أي هجوم على مواطنيها أو دبلوماسييها أو جيشها في النيجر، وقالت: سنرد على أي هجوم يستهدف مواطنينا في النيجر، ولن نسكت على أي استهداف لمصالحنا في النيجر.