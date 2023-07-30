"إيكواس" تعلق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر

وردت فرنسا بقوة على أي هجوم على مواطنيها أو دبلوماسييها أو جيشها في النيجر، وقالت: سنرد على أي هجوم يستهدف مواطنينا في النيجر، ولن نسكت على أي استهداف لمصالحنا في النيجر.