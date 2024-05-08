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روسيا تطالب "إسرائيل" بالامتثال الصارم للقانون الدولي في رفح

"زاخاروفا" لفتت إلى أن اجتياح المدينة عمل إضافي لزعزعة الاستقرار
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأربعاء)، بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي، وبدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح يشكل عاملًا إضافيًا لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك للمنطقة برمتها".

وشددت على أن روسيا لا ترى آفاقًا بعدُ لتسوية سلمية في قطاع غزة أو في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن عملية "إسرائيل" في رفح تُصعِّد الصراع.

ولفتت ماريا زاخاروفا إلى أن الصراع تسبب في كارثة إنسانية.

وزارة الخارجية الروسية
غزة
إسرائيل

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