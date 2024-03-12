الهند تبدأ سحب قواتها من المالديف

بدأت الهند سحب جنودها المتمركزين في المالديف بعدما طلب رئيس الأرخبيل المؤيد للصين من القوات الهندية الانسحاب من بلاده، بحسب ما أعلن مسؤول في قوّات الدفاع الوطنية للمالديف، اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول: "يمكننا التأكيد أن انسحاب الوحدات الهندية جارٍ، وهو بدأ في الواقع قبل الأحد الماضي".
وأضاف أن الهند سحبت حتى الآن 25 من جنودها المتمركزين في جزيرة أدو المرجانية الواقعة في أقصى جنوب الأرخبيل قبل الموعد الرسمي لبدء الانسحاب، أي العاشر من مارس (آذار) الحالي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكانت المالديف قد أمهلت الهند في ختام مناقشات أجرتها معها، حتّى العاشر من مارس لإجلاء 89 جنديًا متمركزًا في البلد ومتخصّصًا في تقنيات الاستطلاع الجوّي.
وشهدت العلاقات بين ماليه ونيودلهي فتورًا منذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2023، والذي تعهّد بطرد القوات الهندية.