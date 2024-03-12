الهند تبدأ سحب قواتها من المالديف

وأضاف أن الهند سحبت حتى الآن 25 من جنودها المتمركزين في جزيرة أدو المرجانية الواقعة في أقصى جنوب الأرخبيل قبل الموعد الرسمي لبدء الانسحاب، أي العاشر من مارس (آذار) الحالي، وفقاً لـ"فرانس برس".