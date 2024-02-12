"الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الاثنين، أن مليشيا الحوثي استهدفت سفينة "ستار آيريس" الأمريكية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم المليشيا: "وحداتنا استهدفت سفينة "ستار آيريس" الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة.
يأتي هذا وفق "سكاي نيوز عربية" بعد ساعات من أنباء عن استهداف الحوثيين لناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علَم جزر مارشال، أبلغت عن رصد مقذوف بقُرْبها على مسافة 23 ميلًا بحريًّا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، و40 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن؛ بحسب ما ذكرته شركة أمبري المعنية بالأمن البحري.
وأضافت "أمبري" أنها تَلَقّت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدَّثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.