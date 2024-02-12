"الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ

يأتي هذا وفق "سكاي نيوز عربية" بعد ساعات من أنباء عن استهداف الحوثيين لناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علَم جزر مارشال، أبلغت عن رصد مقذوف بقُرْبها على مسافة 23 ميلًا بحريًّا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، و40 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن؛ بحسب ما ذكرته شركة أمبري المعنية بالأمن البحري.