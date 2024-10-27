نائب "ترامب": بوتين خصم وليس عدوًّا.. ويجب التفاوض معه لإنهاء الحرب

وتفصيلاً، رد فانس على سؤال في مقابلة مع المذيعة كريستين ويلكر في برنامج "Meet the Press" على قناة إن بي سي نيوز عما إذا كان بوتين حليفًا أم عدوًّا، وقال: "أعتقد أنه خصم واضح. إنه منافس، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أيضًا أن نكون أذكياء بشأن الدبلوماسية".