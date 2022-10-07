المعارك مشتعلة.. قوات روسيا تصد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور

وسط استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، قامت وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على عدة مناطق وضرب مواقع القوات الأوكرانية، بينما حاولت قوات كييف استعادة الأراضي بدعم من الغرب.