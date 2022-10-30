الرئيس الفلبيني يعلن حالة الكوارث بعد العاصفة "نالجاي"

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني، أن العاصفة الاستوائية المعروفة محلياً باسم "باينج"، ضعفت أكثر بعد خروجها من جزيرة لوزون اليوم، وهي الآن مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 85 كيلو متراً في الساعة، وزوابع سرعتها 105 كيلومترات في الساعة.