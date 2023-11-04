"أبو الغيط" يوجّه نداءً عاجلًا لدول مجلس الأمن من أجل فرض هدنة إنسانية في غزة

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن غالبية السكان في غزة تعيش على لترٍ واحدٍ من المياه لكافة الأغراض، وأحيانًا يشربون من الآبار غير الصحية، وذلك بعد تدمير أغلب محطات التحلية، أو توقفها عن العمل بسبب عدم وجود الوقود.