أردوغان: نتنياهو أضاف اسمه إلى قائمة هتلر وموسوليني وستالين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر، وموسوليني، وستالين؛ باعتبارهم نازيي عصرنا، عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.