أردوغان: نتنياهو أضاف اسمه إلى قائمة هتلر وموسوليني وستالين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، أضافوا أسماءهم إلى جانب هتلر، وموسوليني، وستالين؛ باعتبارهم نازيي عصرنا، عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة.
جاء ذلك في كلمة له السبت، في الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين لمؤسسة نشر العلوم في إسطنبول.
وأضاف أردوغان أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، وأصيب أكثر من 72 ألفًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.
وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لعدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه.