أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، مقتل قائد لواء ناحل في الجيش الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن قائد لواء ناحل الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.
وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعًا، "مئات" الفلسطينيين الذي دخلوا قطاع غزة، في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.
وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.
وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.