مقتل قائد لواء ناحل في الجيش الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعًا، "مئات" الفلسطينيين الذي دخلوا قطاع غزة، في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.