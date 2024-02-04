"سوليفان": التوصل لاتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح الرهائن يصب في مصلحة أمريكا

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي اجتماعاً شاركت فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر و"إسرائيل"، وأسفر عن مقترح لهدنة جديدة جرى تقديمه إلى حركة "حماس"، التي لم ترد عليه بعدُ.