تحدّثت عن الخيار الوحيد القابل للتطبيق.. وزيرة خارجية فرنسا: غزّةُ أرضٌ فلسطينية

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاثرين كولونا": إن "غزة أرض فلسطينية وليس من حقّ إسرائيل تحديد مستقبلها".
وأوضحت "كولونا"، ردًّا على تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش، وايتمار بن غفير"، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات: "هذه الدعوات غير مسؤولة وتبعدنا عن الحلّ، فنحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي، واحترامه"؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشدّدت على دعمها لحلّ الدولتين، وقالت: "غزّةُ أرضٌ فلسطينية تريد أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيّد حلّ الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معًا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".