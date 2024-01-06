تحدّثت عن الخيار الوحيد القابل للتطبيق.. وزيرة خارجية فرنسا: غزّةُ أرضٌ فلسطينية

وأوضحت "كولونا"، ردًّا على تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش، وايتمار بن غفير"، الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات: "هذه الدعوات غير مسؤولة وتبعدنا عن الحلّ، فنحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي، واحترامه"؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".