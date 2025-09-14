"مسيرات بلا ذخائر".. كيف اختبرت روسيا حدود تحالف "الناتو" دون إشعال حرب شاملة؟

وأوضح سيكورسكي، في تصريحات لصحيفة "الغارديان" من كييف، أن الطائرات المسيرة، التي اخترقت الأجواء البولندية كانت غير فعالة عمدًا، مما يشير إلى نية روسية واضحة في الاختبار دون إشعال شرارة حرب، ونفى الوزير البولندي أي تقصير في الدفاعات الجوية، مشيرًا إلى أن بعض الطائرات قطعت مئات الأميال داخل الأراضي البولندية، لكن الإسقاط نجح في منع الوصول إلى الأهداف، مع أضرار طفيفة في الممتلكات فقط. "لو وقع هذا في أوكرانيا، لاعتبره نجاحًا بنسبة 100%"، قال سيكورسكي، محولاً التركيز إلى كفاءة الدفاعات رغم إسقاط ثلاث أو أربع طائرات فقط من إجمالي 19، وهذا الغزو يعكس هدفًا روسيًا أساسيًا: قياس سرعة الاستجابة الناتوية، مستغلاً الحدود الجغرافية لإثارة الشكوك حول الوحدة التحالفية.