المنظمة العربية للسياحة تختتم أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي بالدوحة

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لملتقيات سابقة نظمت في كل من الطائف والأحساء، والذي عقد على مدى يومين تحت عنوان "الأمن وشمولية المقاصد السياحية"، ضمن فعاليّات “الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023″، بمشاركة عددٍ من وزراء السياحة العرب وكبار المسؤولين من قادة الأمن السياحي، ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الأمن والسياحة في العالم العربي.