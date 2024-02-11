الجيش الأردني يعلن مقتل طيّارَيْن اثنَيْن أثناء جولة تدريبية

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد- شمال المملكة، في 5 يونيو 2022، ما أدى أيضا في حينه إلى مقتل طيّارَيْن اثنَيْن.