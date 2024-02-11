الجيش الأردني يعلن مقتل طيّارَيْن اثنَيْن أثناء جولة تدريبية

أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل طيّارَيْن اثنَيْن أثناء جولة تدريبية لطائرة من نوع (GROP) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.
وذكر مصدرٌ عسكري أن الطائرة الأردنية سقطت في أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية / المفرق.
وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل الرائد طيّار عمر عطا العبادي؛ والنقيب طيّار محمد عبدالله الخضير.
وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد- شمال المملكة، في 5 يونيو 2022، ما أدى أيضا في حينه إلى مقتل طيّارَيْن اثنَيْن.
ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 يونيو 2023 عندما تحطمت مروحية من طراز "كوبرا" أثناء مهمة تدريبية، ما أدّى إلى إصابة طيّارَيها في منطقة البقعة غرب عمّان.