"الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين ودعوتها لوقف إطلاق النار

كما رحبت بتصريحات وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث، خلال إعلانها القرار، الذي دعت فيه إلى التزام الدول بالحلول الدبلوماسية وفقًا للقانون الدولي بدلًا من الحلول العسكرية، مشيرةً إلى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصةً إلى العديد من النساء والأطفال الذين يعانون يوميًا.