وسط مخاوف من عودة "غضب الرب".. تركيا تحذر إسرائيل من عواقب اغتيال قادة حماس على أرضها

ويشير بار إلى سلسلة الاغتيالات التي أطلقتها إسرائيل ضد ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية حينها بعد الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" في دورة الألعاب الأولمبية في سبتمبر عام 1972، وقتل فيه 11 رياضيًّا.