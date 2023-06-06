الكونغو الديمقراطية تعلن مقتل 10 من رعاياها في الخرطوم

وأضاف أنّ المعلومات التي بحوزته “تشير إلى أنّ هذا القصف الذي شنّه الجيش النظامي على منطقة يقيم فيها سكّان مدنيون عزّل، بمن فيهم رعايا دول أجنبية، أدّى أيضاً إلى إصابة عدد آخر من مواطنينا بجروح خطرة”.