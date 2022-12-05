مخاوف بشأن خطة ألمانيا شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

عبّرت وزارة الدفاع الألمانية عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-35، في إطار خطة تحديث القوات العسكرية، حسب وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكانت برلين قد أعلنت في مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نيتها شراء 35 طائرة حربية من صُنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات تورنادو.
لكن وزارة الدفاع أثارت مخاوف بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجّهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان.
وأشارت الرسالة الى مخاطر تتعلق بإنجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات إف-35، إضافة إلى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات في ألمانيا في الوقت المطلوب.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، إنه سيكون هناك "تعاون وثيق" مع البرلمان، و"توضيح" للأمور.