مخاوف بشأن خطة ألمانيا شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

عبّرت وزارة الدفاع الألمانية عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-35، في إطار خطة تحديث القوات العسكرية، حسب وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.