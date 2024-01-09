استشهاد 57 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت في الأطراف الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، تحت غطاء من الطائرات الحربية، التي نفّذت عمليات قصف طالت عشرات المنازل؛ مما أدى إلى استشهاد 26 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، كما تُحاصر قوات الاحتلال كل الأحياء الشرقية من مخيم النصيرات، وتواصل عزل مخيمات البريج والمغازي ودير البلح عن جنوب القطاع، وسط قصف عنيف طال منازل الفلسطينيين في تلك المخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات بجروح.