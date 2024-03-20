بعد اعترافاته حول تهجير سكان غزة.. "الخارجية الفلسطينية" تدين تصريحات "نتنياهو"

وأوضحت "الخارجية"، في بيانٍ صادرٍ عنها نقلته وكالة وفا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بالتدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكلٍ يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين.

وأشارت إلى أنه يضع مزيداً من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكلٍ مستدام، الأمر الذي يعمّق المجاعة في قطاع غزة وازدياد أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليونَي مواطن في دوامة من النزوح المتواصل بحثاً عن أي مكانٍ آمن ٍغير متوافر.