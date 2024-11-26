خلال أسبوع.. "التعاون الإسلامي" ترصد زيادة اعتداءات القصف الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية

ولاحظ مرصد المنظمة أن الوضع الغذائي المتفاقم في قطاع غزة قد جاء متراكمًا بسبب العديد من الأسباب التي تقف إسرائيل وراءها، والتي تتمثّل أولًا في منع دخول المساعدات الإنسانية أو تقنينها والسماح بقائمة محدودة من المواد، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام المستوطنين لإتلاف الشحنات وهي في طريقها إلى المعابر، أو السماح بدخولها ومن ثم استهداف المحتشدين الباحثين عن الطعام، أو استهداف الشاحنات نفسها بعد دخول قطاع غزة، أو استهداف اللجان التي تعمل على تنظيم توزيع المساعدات و"التكيات" التي تقوم بتوزيع الوجبات الجاهزة، أو استهداف مخازن الغذاء والسلع، أو تسليط المجرمين واللصوص في داخل القطاع لسرقة شحنات المساعدات.