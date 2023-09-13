"لم نرفع العقوبات".. البيت الأبيض يدافع عن اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

دافع البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء) عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أثار انتقادات من الجمهوريين، بعدما بيّنت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، أن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران.