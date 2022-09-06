وزير الخارجية المصري يغادر جلسة المجلس الوزاري العربي اعتراضاً على رئاسة "المنفوش" لها

غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له، الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم (الثلاثاء)؛ بسبب رئاسة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة للجلسة، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.
وقال "أبوزيد": "إن نجلاء المنقوش ممثلة لحكومة منتهية ولايتها".
وأضاف: "إن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية، وعلينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.