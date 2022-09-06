وزير الخارجية المصري يغادر جلسة المجلس الوزاري العربي اعتراضاً على رئاسة "المنفوش" لها

وأضاف: "إن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية، وعلينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.