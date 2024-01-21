استهداف سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني.. قتيل وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف الجنوب

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن "مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا، حيث استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش اللبناني، عند مفترق كفرا - صربين، في قضاء بنت جبيل (جنوب)، وأطلقت باتجاهها صاروخًا موجّهًا".