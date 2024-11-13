عملت بالعراق والكويت.. "ترامب" يختار "غابارد" لمنصب مديرة الاستخبارات

ومثل غيرها ممن اختارهم ترامب لشغل مناصب في إدارته، فإن غابارد كانت من بين أكثر مساعديه السياسيين شعبية، وغالبًا ما كانت تجتذب ردود فعل مدوية من الحشود أثناء مشاركتها في الشهور الأخيرة من حملة ترامب الانتخابية.