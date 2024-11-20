مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن طاقم "غالاكسي ليدر"

أكد مجلس الأمن الدولي التزامه بالحفاظ على أمن الملاحة الدولية، مجددًا إدانته الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب "العربية نت"، طالب مجلس الأمن الدولي في بيان شديد اللهجة أمس الثلاثاء جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طاقم السفينة اليابانية "غالاكسي ليدر"، الذين تم احتجازهم منذ 19 نوفمبر 2023.
ودان أعضاء مجلس الأمن في بيان أصدرته رئيسة المجلس والمندوبة البريطانية باربرا وودوارد الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية، واعتبروا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد البيان أهمية ضمان الحقوق الملاحية للسفن العابرة في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى الدور الحاسم للعقوبات الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، في تقليص المخاطر المحدقة بالأمن البحري.
وشدَّد البيان على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الإقليمية التي تؤثر على الأمن البحري في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الساحلية والمنظمات الإقليمية؛ لمنع المزيد من التصعيد.
وأكد المجلس أن التصعيد الحوثي، بما في ذلك احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"، واقتياد طاقمها المكون من 25 بحارًا إلى ميناء الحديدة، يُشكِّل تهديدًا متعدد الأبعاد للاستقرار الإقليمي والعالمي.
وطالب مجلس الأمن بتعاون دولي عاجل وموسَّع لمواجهة الخطر المتزايد في البحر الأحمر وخليج عدن، والعمل على تأمين خطوط الملاحة، وضمان سلامة السفن، مؤكدًا ضرورة وضع حد للتصعيد الحوثي، الذي يتزامن مع مزاعم الجماعة باستهداف السفن الإسرائيلية؛ ما يضيف بُعدًا جديدًا للأزمة.
وشدَّد البيان على أهمية حماية التجارة الدولية من أي تهديدات محتملة، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على الحوثيين؛ لضمان الإفراج الفوري عن طاقم "غالاكسي ليدر"، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعيق الأمن والاستقرار في المنطقة.