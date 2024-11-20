مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن طاقم "غالاكسي ليدر"

وطالب مجلس الأمن بتعاون دولي عاجل وموسَّع لمواجهة الخطر المتزايد في البحر الأحمر وخليج عدن، والعمل على تأمين خطوط الملاحة، وضمان سلامة السفن، مؤكدًا ضرورة وضع حد للتصعيد الحوثي، الذي يتزامن مع مزاعم الجماعة باستهداف السفن الإسرائيلية؛ ما يضيف بُعدًا جديدًا للأزمة.