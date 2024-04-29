وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة كارثي ويجب وقف إطلاق النار

وأضاف "سيجورنيه" خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "إن الأمور تمضي قدمًا في محادثات الهدنة، لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار"، وفقاً لـ"فرانس برس".