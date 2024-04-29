وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة كارثي ويجب وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم (الاثنين): "إن الوضع في غزة كارثي، ويجب وقف إطلاق النار".
وأضاف "سيجورنيه" خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "إن الأمور تمضي قدمًا في محادثات الهدنة، لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويزور وزير الخارجية الفرنسي المملكة، حيث من المقرر أن يلتقي بوزراء آخرين من دول عربية وغربية بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.