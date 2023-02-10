"الغذاء العالمي" يدعو لتوفير 77 مليون دولار لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا

وناشد البرنامج توفير 77 مليون دولار أمريكي لتقديم الحصص الغذائية لأكثر من 874 ألف شخص في تركيا وسوريا، ويشمل ذلك 248 ألف نازح جديد في سوريا، و590 ألف شخص في تركيا، وفي سوريا شملت مناطق توزيع الحصص الغذائية طرطوس واللاذقية وحماة.