مرصد منظمة التعاون الإسلامي: "إسرائيل" ارتكبت 3.123 مجزرة في قطاع غزة

كشف تقرير مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين عن حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد مرور 220 يومًا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع. مسجلًا 3.123 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، أسفرت عن السواد الأعظم من عدد الشهداء والذي بلغ 45.091 شهيدًا ومفقودًا.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المفقودين قد وصل إلى 10.000، حيث ثبت كذلك وصول 35.091 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى 78.827، فيما بلغ عدد الشهداء من الأطفال 15.103، ولقي 31 فلسطينيًا حتفهم بسبب المجاعة.
وأظهرت إحصاءات المدة المذكورة أن عدد النساء اللاتي استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي قد بلغ 9.961 امرأةً، فضلًا عن سقوط 492 شهيدًا من الطواقم الطبية، و69 شهيدًا من الدفاع المدني، و143 شهيدًا من الصحفيين، إلى جانب العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، ضمّت 520 شهيدًا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية.
وبلغت نسبة الشهداء من الأطفال والنساء من مجموع ضحايا العدوان الإسرائيلي 72%، حيث تيتّم 17.000 طفل؛ بسبب عمليات القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال.
وعلى صعيد القطاع الصحي، سجّل المرصد 11.000 مصاب يحتاجون لإجراء عمليات جراحية خارج قطاع غزة، و10.000 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة ماسّة للعلاج، و1.095.000 مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، و20.000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60.000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350.000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
كما سجل المرصد 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية، فضلًا عن إخراج "إسرائيل" لـ 33 مستشفى و55 مركزًا صحيًا عن الخدمة، فيما استهدفت "إسرائيل" 160 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.
من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية 5.000 فلسطيني من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، مع ثبوت 20 حالة لاعتقال صحفيين.
وعلى صعيد البنى التحتية، دمرت "إسرائيل" 186 مقرًا حكوميًا، و103 مدارس وجامعات بشكل كلي، فيما دمرت 311 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و86.000 وحدة سكنية تم إزالتها بشكل نهائي، بجانب 294.000 وحدة سكنية دمرتها "إسرائيل" بشكل جزئي.
وفيما يتعلق بأماكن العبادة، دمّرت القوات الاحتلال الإسرائيلية كليًا 247 مسجدًا و326 مسجدًا بشكل جزئي، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس، فضلًا عن تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية.
كما رصد هذا التقرير إسقاط قوات الاحتلال الإسرائيلية 75.000 طن متفجرات على قطاع غزة، ليقدر حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بنحو 33 مليار دولار.