مرصد منظمة التعاون الإسلامي: "إسرائيل" ارتكبت 3.123 مجزرة في قطاع غزة

وأظهرت إحصاءات المدة المذكورة أن عدد النساء اللاتي استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي قد بلغ 9.961 امرأةً، فضلًا عن سقوط 492 شهيدًا من الطواقم الطبية، و69 شهيدًا من الدفاع المدني، و143 شهيدًا من الصحفيين، إلى جانب العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، ضمّت 520 شهيدًا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية.