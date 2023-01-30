الرئيس الإماراتي يؤجل زيارته إلى باكستان بسبب الأحوال الجوية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه تقرر إرجاء زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي كانت مقررة، اليوم (الاثنين) إلى باكستان لوقت لاحق؛ بسبب الأحوال الجوية.