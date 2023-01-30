الرئيس الإماراتي يؤجل زيارته إلى باكستان بسبب الأحوال الجوية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه تقرر إرجاء زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي كانت مقررة، اليوم (الاثنين) إلى باكستان لوقت لاحق؛ بسبب الأحوال الجوية.
وبينت "وام" أنه كان من المقرر أن يقوم الشيخ محمد بن زايد بـزيارة رسمية إلى باكستان يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.