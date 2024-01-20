"مخازن الذهب" للشيطنة.. "حميدتي": لا أملك وقف الحرب وحدي واتفقنا على 90% بجدة

كما تحدث "دقلو"، عن اللقاء الذي تعذرت إقامته أكثر من مرة مع قائد الجيش، قائلاً: "البرهان هو الذي طلب لقائي، لكنه يشترط أن يكون ذلك بشكل انفرادي".