"الهجوم على مراكز الشرطة بإيران".. 27 قتيلًا من المسلحين والأمنِ في حصاد الاشتباكات

وأكد: "قُتِلَ حتى الآن ثمانية إرهابيين هاجموا المقر العسكري في مدينة راسك وتشابهار جنوب سيستان وبلوشستان، كما تم تطويق عدد من الإرهابيين المتبقين بشكل كامل من قِبَل القوات الأمنية، ومن المتوقع أن يكون عددهم حوالى 6 أشخاص، وخلال الساعات القادمة سيتم القبض عليهم أو اعتقالهم أو قتلهم".