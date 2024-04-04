"الهجوم على مراكز الشرطة بإيران".. 27 قتيلًا من المسلحين والأمنِ في حصاد الاشتباكات

ارتفعت حصيلة الهجوم على مراكز الشرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران إلى 16 قتيلًا من المسلحين و11 من رجال الأمن.
وأعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، عودة الأمن في مدينتيْ راسك وتشابهار مع بدء عمليات تطهير منطقة الاشتباكات؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية في وقت سابق عن نائب وزير الأمن الداخلي والشؤون الأمنية في إيران، سيد ماجد مير احمادي، قوله في وقت سابق: "مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 5 من قوات الأمن في الهجوم الإرهابي على موقعين في بلوشستان".
وأكد: "قُتِلَ حتى الآن ثمانية إرهابيين هاجموا المقر العسكري في مدينة راسك وتشابهار جنوب سيستان وبلوشستان، كما تم تطويق عدد من الإرهابيين المتبقين بشكل كامل من قِبَل القوات الأمنية، ومن المتوقع أن يكون عددهم حوالى 6 أشخاص، وخلال الساعات القادمة سيتم القبض عليهم أو اعتقالهم أو قتلهم".
وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن الإحصائيات الكاملة من قِبَل القادة بعد انتهاء العملية".
وكشفت الداخلية الإيرانية أن "مسلحين يحتجزون رهينة داخل مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد"، وأنها تتعامل بحذر شديد لإنقاذ حياة الرهينة التي لم يتبين أي تفاصيل عنها.
وفي وقت سابق، أعلن المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بالمحافظة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين؛ مشيرًا إلى مقتل 3 من رجال الأمن خلال الاشتباكات.
وقال "مرحمتي" في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت ثلاثة مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قِبَل جيش العدل الإرهابي"؛ مشيرًا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابييْن اثنيْن في هذا الهجوم الفاشل".
وأضاف: "لا تزال العملية ضد الإرهابيين وتطهير المناطق التي تمت مهاجمتها مستمرة"؛ مؤكدًا إصابة 3 من المنفذين بجانب القتلى الاثنين.