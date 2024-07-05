لا لدخول قوات أجنبية لغزة تحت أي مسمى.. بيان من "حماس" وتنديد بالفاشية

وأضافت أن "إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي، هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه، وهو لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".