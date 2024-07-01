"الغزواني" يفوز بولاية ثانية لرئاسة موريتانيا

ويقدم "الغزواني" نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد، الذي لم يشهد أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموما الكثير من الهجمات.