"الغزواني" يفوز بولاية ثانية لرئاسة موريتانيا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم (الإثنين) أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني فاز بولاية ثانية مع حصوله على 56,12% من الأصوات.
وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي، أن الناشط بيرام الداه عبيدي حل في المركز الثاني مع 22,10% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأول، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل"، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، حل في المركز الثالث مع 12,78% من الأصوات.
وبعد ولاية أولى طغت عليها "جائحة كوفيد-19" وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل "الغزواني" في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.
ويقدم "الغزواني" نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد، الذي لم يشهد أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموما الكثير من الهجمات.
وجعل "الغزواني" مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته، حيث يغادر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، ويمثلون أكثر من 70 في المائة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثا عن حياة أفضل.