منذ 7 أكتوبر.. العدوان الإسرائيلي على غزة يخلّف "34388" شهيدًا

أعلنت مصادرُ طبية، اليوم السبت، ارتفاعَ حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى "34388"، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدْء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.