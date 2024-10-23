حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 42792 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 74 فلسطينيًا وإصابة 130 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 6 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.