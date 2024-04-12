قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ويعد مخيم النصيرات من أكبر مخيمات وسط قطاع غزة، وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ189 على التوالي، في القصف الجوي معظم المرافق الحيوية في المخيم، إضافة إلى تدمير مئات المنازل مما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين في المخيم.