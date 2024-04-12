قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلال توغل دباباتها في المخيم لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أكثر من 20 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب العشرات بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري والجوي والبحري على مخيم النصيرات، والذي يفتقر لوجود مستشفى ذي إمكانات لعلاج الجرحى، ترافق مع عملية التوغل تفجير الاحتلال لعمارات سكنية ومنشآت فلسطينية وتجريف واسع للبنية التحتية، وقصف مدارس بداخلها المئات من النازحين الفلسطينيين.
ويعد مخيم النصيرات من أكبر مخيمات وسط قطاع غزة، وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ189 على التوالي، في القصف الجوي معظم المرافق الحيوية في المخيم، إضافة إلى تدمير مئات المنازل مما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين في المخيم.