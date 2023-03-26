أمين مجلس التعاون يدين ويستنكر حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

وأكّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرُّف، داعيًا المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنيّة إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكرّرة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.