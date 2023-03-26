أمين مجلس التعاون يدين ويستنكر حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشدّ العبارات؛ حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وقال: "إن هذه الحادثة الشنيعة هي عمل تحريضي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك".
وأكّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرُّف، داعيًا المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنيّة إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكرّرة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.