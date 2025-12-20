تحذير برازيلي من "كارثة إنسانية" تهدد القارة حال تدخل أمريكا عسكريًا في فنزويلا

حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من أن أي تدخل عسكري أمريكي محتمل في فنزويلا سيكون بمثابة كارثة إنسانية في نصف الكرة الجنوبي، وسابقة خطيرة على مستوى العالم، داعيًا إلى حلول سلمية تحفظ استقرار القارة.
وخلال كلمته في افتتاح قمة "ميركوسور" المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو جنوب البرازيل، أكد لولا أن أمريكا الجنوبية، وبعد أربعة عقود من حرب الملونين، تواجه من جديد تهديد وجود قوة عسكرية أجنبية على أراضيها، مشيرًا إلى أن القارة شهدت فترة طويلة من الاستقرار النسبي، وأن أي تصعيد عسكري سيقوّض الأمن الإقليمي.
وتأتي تصريحات لولا عقب مقابلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شبكة "NBC"، لم يستبعد فيها خيار شنّ حرب ضد فنزويلا، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.
وأكد لولا، بحسب ما نقلته شبكة SWI، استعداده للتوسط بين واشنطن وكراكاس من أجل تجنب النزاع، موضحًا أن الحلول السلمية هي الخيار الوحيد المقبول، وأنه لا يستبعد التواصل المباشر مع الرئيس الأمريكي لبحث سبل التهدئة، بما يحفظ السلم والاستقرار في القارة اللاتينية.