تحذير برازيلي من "كارثة إنسانية" تهدد القارة حال تدخل أمريكا عسكريًا في فنزويلا

وخلال كلمته في افتتاح قمة "ميركوسور" المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو جنوب البرازيل، أكد لولا أن أمريكا الجنوبية، وبعد أربعة عقود من حرب الملونين، تواجه من جديد تهديد وجود قوة عسكرية أجنبية على أراضيها، مشيرًا إلى أن القارة شهدت فترة طويلة من الاستقرار النسبي، وأن أي تصعيد عسكري سيقوّض الأمن الإقليمي.



وتأتي تصريحات لولا عقب مقابلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شبكة "NBC"، لم يستبعد فيها خيار شنّ حرب ضد فنزويلا، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.