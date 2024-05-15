"الأمم المتحدة" تبدأ تحقيقًا حول مقتل أحد موظفيها باعتداء "غامض" في رفح

وفي بيان صدر يوم الاثنين بعد وفاة كالي، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نداءً عاجلًا لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن"، قائلًا وفق "رويترز": إن الصراع في غزة لا يزال يتسبب في خسائر فادحة "ليس فقط بين المدنيين بل أيضًا على العاملين في المجال الإنساني".