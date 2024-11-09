وقائع سبقت مواجهات أمستردام.. وسائل إعلام عالمية: المشجعون الإسرائيليون هم من بدأ أحداث العنف

وقررت رئيسة بلدية أمستردام نقل المظاهرة التي كانت الجماعات الهولندية تعتزم إقامتها اعتراضًا على إقامة المباراة إلى مكان بعيد خوفًا من وقوع مواجهة بين المتظاهرين ومشجعي كرة القدم، وهو ما ينظر إليه على أنه أكبر تهديد أمني.