وزير داخلية الكويت: "اللي يخالف القانون .. والله ما له مكان"

قال وزير الدفاع والداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، خلال مشاركته في حملة أمنية: "اللي يخالف القانون والتقاليد الإسلامية.. والله ما له مكان".
كما أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على الحالة الأمنية في المهبولة، وقام بإعطاء تعليمات لرجال الأمن بتطبيق القانون بمسطرة واحدة وبكل حزم دون تراخ.
وكانت الداخلية، شنت حملة موسعة على منطقة المهبولة، حيث قام رجال الأمن بإغلاق المداخل والمخارج.
وجاءت الحملة بناءً على تعليمات وزير الدفاع والداخلية الشيخ طلال الخالد ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس.
ويقود الحملة مدير عام أمن الأحمدي اللواء حقوقي وليد الشهاب، بالتعاون مع دوريات النجدة.