أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية نجاح الجهود الرامية إلى وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مؤخرًا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.