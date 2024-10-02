كيف سترد إسرائيل على إيران؟.. هذه خياراتها التي قد تؤدي إلى "حرب مفتوحة"

وحذَّر "الأحوازي" من أن التداعيات المحتملة للرد الإسرائيلي، ولاسيما في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ومصادر الطاقة، تحمل في طياتها تصعيدًا كبيرًا في المنطقة، قد يصل إلى حرب شبه مفتوحة بين الطرفين، على حد تعبيره.