انقلابيو النيجر يستعدون لـ"إيكواس" بتجنيد المتطوعين.. وجبهة جديدة لدعم "بازوم"

وكان "صلاح" قد طرد الثلاثاء من اتحاد القوى الشعبية التي كان رئيساً لها، وهي حركة سياسية عسكرية أبرمت السلام مع حكومة النيجر في مايو الماضي، فيما بررت الحركة الشعبية طرده من رئاستها، بـ"عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها"، و"عدم احترام النظام الداخلي والأساسي للحركة".