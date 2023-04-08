الادعاء الفرنسي يحقق مع مصرفي لبناني سمح لحاكم "المركزي" بغسل أموال

أعلن ممثلو ادعاء فرنسيون، اليوم (السبت) أنهم وضعوا المصرفي اللبناني مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، رهن التحقيق الرسمي للاشبتاه في تورطه في منظمة إجرامية لغسل الأموال، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود، لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.