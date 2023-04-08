الادعاء الفرنسي يحقق مع مصرفي لبناني سمح لحاكم "المركزي" بغسل أموال

أعلن ممثلو ادعاء فرنسيون، اليوم (السبت) أنهم وضعوا المصرفي اللبناني مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، رهن التحقيق الرسمي للاشبتاه في تورطه في منظمة إجرامية لغسل الأموال، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود، لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، أنه يُشتبه بأن "خير الدين" سمح لـ"سلامة" بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة، من خلال بنك الموارد.
من ناحيته، أوضح مصدر قضائي لبناني أن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال.
وتظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها "رويترز"، كيف تضخمت حسابات "سلامة" في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.